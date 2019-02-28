В Югре капремонт в 2019 году проведут в 799 домах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-28T11:00:01+03:00

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Программа капитального ремонта в Югре реализуется уже более 5 лет. В общей сложности ремонтные работы проведены почти в 2000 многоквартирных домов.

Как обратила внимание губернатор Наталья Комарова, в программу 2018 года в соответствии с краткосрочным планом был включен 621 многоквартирный дом. К концу года в полном объеме приняты работы, услуги по 522, что составляет 84,06% от плана. Этот показатель выше среднероссийского – 78,85%, но не соответствует контрактным обязательствам, и плановым показателям. В 2019 году еще 799 многоквартирных домов следует отремонтировать, предельная стоимость этих работ превышает 8 млрд рублей.

- Нам следует принять такие решения, которые позволят не формировать на рынке капитального ремонта жилых домов очередную систему долгостроев, - призвала коллег глава региона.

Добавим, что показатель собираемости взносов на капитальный ремонт, рассчитанный по методике Минстроя России, в 2018 году составил 96,28 % (по РФ – 95,21%). Всего же с начала реализации программы – 87,01%.

ИСТОЧНИК KP.RU