2019-02-28T11:00:01+03:00
Общество

В Югре капремонт в 2019 году проведут в 799 домах

Показатель собираемости взносов на капитальный ремонт в 2018 году составил 96,28 %
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Программа капитального ремонта в Югре реализуется уже более 5 лет. В общей сложности ремонтные работы проведены почти в 2000 многоквартирных домов.

Как обратила внимание губернатор Наталья Комарова, в программу 2018 года в соответствии с краткосрочным планом был включен 621 многоквартирный дом. К концу года в полном объеме приняты работы, услуги по 522, что составляет 84,06% от плана. Этот показатель выше среднероссийского – 78,85%, но не соответствует контрактным обязательствам, и плановым показателям. В 2019 году еще 799 многоквартирных домов следует отремонтировать, предельная стоимость этих работ превышает 8 млрд рублей.

- Нам следует принять такие решения, которые позволят не формировать на рынке капитального ремонта жилых домов очередную систему долгостроев, - призвала коллег глава региона.

Добавим, что показатель собираемости взносов на капитальный ремонт, рассчитанный по методике Минстроя России, в 2018 году составил 96,28 % (по РФ – 95,21%). Всего же с начала реализации программы – 87,01%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске у гостей города стали популярны виртуальные экскурсии
На 28 миллиардов рублей увеличили бюджет в 2019 году
В Югре водители междугородних автобусов поддержали акцию #ТрассыБезДТП
Крохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинетки
Инспекторы Природнадзора Югры объявили операцию «Капкан»
Школьники Сургута вместе с пожарными вручали памятки о пользовании газом горожанам
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске откроет спектакль «СтихоВаренье»
В Нижневартовске решают, по каким перекрёсткам организовать круговое движение
Спортсмены поздравят югорчанок вальсом на лыжах и сноубордах
Полиция Урая раздавала горожанам памятки-наклейки
В Югре состоится Фестивальная ночь
Вартовчанин из чужой квартиры незаметно унёс телевизор
Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-Мансийске
Штраф в миллион рублей грозит югорчанину за вылов осетра
Студент и школьник ограбили в Ханты-Мансийске пожилую женщину
Новый прожиточный минимум установлен в Югре
В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
Начало календарной весны в Югре будет тёплым
На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором
Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора
Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения
В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу
Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия