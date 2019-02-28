Студент и школьник ограбили в Ханты-Мансийске пожилую женщину

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-28T10:37:39+03:00

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На 83-летнюю жительницу Ханты-Мансийска вечером напали два человека, вырвали сумку и сбежали. Старушка обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нападение случилось по улице им. Карла Маркса. На место преступления выехали экипажи ГИБДД и ППСП, а также кинолог со служебно-розыскной собакой. Вскоре удалось задержать по горячим следам злоумышленников. Ими оказались 18-летний студент одного из колледжей города и ученик восьмого класса одной из школ. Задержанные в содеянном признались. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU