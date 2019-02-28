Новый прожиточный минимум установлен в Югре

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-28T10:29:36+03:00

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Чуть более двухсот рублей добавили к прожиточному минимуму власти Югры. Так, пенсионерам достаточной для проживания в месяц оказалась сумма в 11898 рублей.

Новый прожиточный минимум установлен в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (протокол заседания от 22 января 2019 года №1).

Как говорилось выше, пенсионерам на жизнь должно хватать в месяц чуть менее 12 тысяч рублей.

Также правительство Югры установило величину прожиточного минимума в среднем на душу населения - 14471 рубль. Трудящимся югорчанам в месяц достаточно суммы в 15615 рублей, а детям - 14352 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU