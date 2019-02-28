СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-28T10:00:13+03:00

В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера

Изменить размер текста: A A

Школьники не пострадали в результате порыва трубы, идущей от бойлера, в школе посёлка Нижнесортымский Сургутского района.

Как сообщает следственный комитет Югры, начата проверка по факту причинения телесных повреждений одной из работниц школы в посёлка Нижнесортымский.

Известно, что 27 февраля 2019 года в подсобном помещении школы посёлка Нижнесортымский произошел порыв пластиковой трубы высокого давления, ведущей от электрического бойлера к системе отопления. В результате порыва телесные повреждения получила завхоз указанного учебного заведения.

Следователи изучают причины случившегося и определят виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU