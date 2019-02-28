2019-02-28T10:00:13+03:00
Происшествия

В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера

Следователи начали проверку случившегося
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлераВ Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
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Школьники не пострадали в результате порыва трубы, идущей от бойлера, в школе посёлка Нижнесортымский Сургутского района.

Как сообщает следственный комитет Югры, начата проверка по факту причинения телесных повреждений одной из работниц школы в посёлка Нижнесортымский.

Известно, что 27 февраля 2019 года в подсобном помещении школы посёлка Нижнесортымский произошел порыв пластиковой трубы высокого давления, ведущей от электрического бойлера к системе отопления. В результате порыва телесные повреждения получила завхоз указанного учебного заведения.

Следователи изучают причины случившегося и определят виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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