В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
Следователи начали проверку случившегося
В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
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Школьники не пострадали в результате порыва трубы, идущей от бойлера, в школе посёлка Нижнесортымский Сургутского района.
Как сообщает следственный комитет Югры, начата проверка по факту причинения телесных повреждений одной из работниц школы в посёлка Нижнесортымский.
Известно, что 27 февраля 2019 года в подсобном помещении школы посёлка Нижнесортымский произошел порыв пластиковой трубы высокого давления, ведущей от электрического бойлера к системе отопления. В результате порыва телесные повреждения получила завхоз указанного учебного заведения.
Следователи изучают причины случившегося и определят виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU