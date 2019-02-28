2019-02-28T09:52:31+03:00
Общество

Начало календарной весны в Югре будет тёплым

В округе будут метели
Алена Кульмухаметова
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Начало календарной весны в Югре будет тёплымНачало календарной весны в Югре будет тёплымФото: Татьяна Коркина
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Синоптики обещают первую неделю марта в Ханты-Мансийском автономном округе тёплой.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», в период с 28 февраля по 6 марта в Югре ожидается относительно теплая погода, небольшой, местами умеренный, снег, местами метель. Преобладающая температура воздуха днем -3,-8°, ночью -8,-13°. При этом на северо-западе 28 февраля ночью столбики термометров опускались до -20,-30 градусов.

Также югорчан предупреждают, что весной на улице становится теплее, а значит, возрастает опасность схода снега и падения наледи с крыш зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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