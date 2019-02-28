2019-02-28T09:42:51+03:00
Происшествия

На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором

Тело мужчины ищут спасатели
Алена Кульмухаметова
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На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором. Фото с сайта pixabay.comНа месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором. Фото с сайта pixabay.com
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Второй трагический случай за неделю случился в Югре на льду. На месторождении в Сургутском районе под лёд провалился трактор с механизатором в кабине.

Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», трагедия произошла накануне 27 февраля. На место трагедии выехали спасатели из Нижневартовского района. Известно, что при работах трактор провалился под лед и затонул вместе с водителем 1980 года рождения.

Мужчина пока не найден. Для того, чтобы достать тело погибшего, спасатели используют водолазное снаряжение, поиски осложняются большой глубиной.

Напомним, 20 февраля в Нефтеюганском районе под лёд на озере Чёрное провалился экскаватор с водителем. Тело мужчины 1964 года рождения искали в течение двух суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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