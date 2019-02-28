Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-28T09:29:31+03:00

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Пригласил гостя и ушёл за выпивкой, оставив нового знакомого одного житель Радужного. Историю встречи пришлось выяснять полиции.

Накануне, в полицию Радужного обратился мужчина с заявлением о краже перфоратора стоимостью 5600 рублей.

Подозреваемого вычислили быстро. Им оказался знакомый потерпевшего, 29-летний уроженец Алтайского края.

Как оказалось, потерпевший пригласил к себе домой знакомого выпить спиртного, но напитков дома не оказалось, и он отправился в магазин. В это время алтаец приметил в коридоре перфоратор и похитил его. Этим же вечером мужчина был задержан сотрудниками полиции. Как пояснил задержанный, инструмент он похитил для продажи, так как нуждался в деньгах.

На данный момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU