2019-02-28T08:54:17+03:00
Общество

Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения

Округ занял 7 строчку рейтинга
Алена Кульмухаметова
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Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населенияЮгра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населенияФото: Татьяна Коркина
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Департамент экономического развития Югры сообщил, что округ в пятый раз подряд занял 7 место среди регионов страны по среднедушевым денежным доходам. По словам Натальи Комаровой, на такой результат существенно влияет рынок труда, заработная плата занимает свыше 70% в денежных доходах населения. За прошлый год она в реальном исчислении выросла на 4,2%.

- Автономный округ входит в группу лидеров Российской Федерации, имеющих уровень безработицы ниже 0,5%. В нашем случае это 0,43% по итогам 2018 года. Эта глубокая и определяющая связь между уровнем реальных денежных доходов и заработной платы – уровнем и своевременностью ее выплаты, как вы видите из этих данных, имеет ключевое значение, - подчеркнула губернатор.

Отметим, что по состоянию на 20.02.2019 численность безработных граждан в Югре составила 4405 человек, что ниже показателя аналогичной даты прошлого года на 2,7%.

Также в текущем году продолжается реализация государственной программы Югры «Поддержка занятости населения». Объем финансирования мероприятий активной политики занятости населения из бюджета автономного округа составляет почти 380 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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