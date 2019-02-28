В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-28T08:49:04+03:00

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В минувшие сутки полицейскими Лангепаса раскрыта кража в супермаркете. Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, находясь в гипермаркете, 34-летний мужчина похитил продукты питания общей стоимостью 3500 рублей.

Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой и причинение легкого вреда здоровью. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 48, из них: один случай угона, 5 мошенничеств, 10 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU