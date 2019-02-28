2019-02-28T08:49:04+03:00
Происшествия

В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие сутки полицейскими Лангепаса раскрыта кража в супермаркете. Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, находясь в гипермаркете, 34-летний мужчина похитил продукты питания общей стоимостью 3500 рублей.

Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой и причинение легкого вреда здоровью. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 48, из них: один случай угона, 5 мошенничеств, 10 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором
Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора
Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения
Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия
На перекрестке в Сургуте с участием двух иномарок пострадал 5-летний ребёнок
Югорский рыбак перечислил деньги лжеменеджеру, а потом проверил информацию
Автолюбители получат кэшбэк при оплате картами «Мир» в мобильном приложении АЗС.GO
Погода в Югре 28 февраля: резкий перепад температур и метели
Югорские атлеты стали победителями I зимних международных спортивных игр «Дети Азии»
Появились подробности краж кассира из супермаркета Сургута
Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получили 47 жителей Югры
В Сургуте на один день закроют стадион
В Урае задержаны нелегальные мигранты
В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок
Активисты из группы «Сургут для детей» заявили о серии пикетов и голодовке
В одном из районов ХМАО власти предоставляют многодетным семьям беспроцентные рассрочки на квартиры
Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России
В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»
На Белом Яру готовятся встречать Масленицу
Власти Югры заявили – женщины, идущие на аборт, неверующие
Пенсионерку из Берёзово не смогли обмануть мошенники
В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера»
Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья
Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру