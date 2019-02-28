2019-02-28T08:45:36+03:00
Происшествия

Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение

Мужчина ранее был лишён прав
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождениеСуд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
Изменить размер текста:

Вартовчанин отправится на 10 месяцев в колонию строгого режима за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя.

Согласно материалам дела, вартовчанин в 2014 году привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишенный судом права управления транспортными средствами, в январе 2019 года он вновь сел за руль, но был остановлен сотрудниками ДПС. По итогам освидетельствования водителя установлено состояние наркотического опьянения.

Суд с учетом данных о личности подсудимого, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором
Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора
Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения
В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу
В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия
На перекрестке в Сургуте с участием двух иномарок пострадал 5-летний ребёнок
Югорский рыбак перечислил деньги лжеменеджеру, а потом проверил информацию
Автолюбители получат кэшбэк при оплате картами «Мир» в мобильном приложении АЗС.GO
Погода в Югре 28 февраля: резкий перепад температур и метели
Югорские атлеты стали победителями I зимних международных спортивных игр «Дети Азии»
Появились подробности краж кассира из супермаркета Сургута
Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получили 47 жителей Югры
В Сургуте на один день закроют стадион
В Урае задержаны нелегальные мигранты
В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок
Активисты из группы «Сургут для детей» заявили о серии пикетов и голодовке
В одном из районов ХМАО власти предоставляют многодетным семьям беспроцентные рассрочки на квартиры
Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России
В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»
На Белом Яру готовятся встречать Масленицу
Власти Югры заявили – женщины, идущие на аборт, неверующие
Пенсионерку из Берёзово не смогли обмануть мошенники
В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера»
Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья
Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру