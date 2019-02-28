Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
Вартовчанин отправится на 10 месяцев в колонию строгого режима за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя.
Согласно материалам дела, вартовчанин в 2014 году привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишенный судом права управления транспортными средствами, в январе 2019 года он вновь сел за руль, но был остановлен сотрудниками ДПС. По итогам освидетельствования водителя установлено состояние наркотического опьянения.
Суд с учетом данных о личности подсудимого, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU