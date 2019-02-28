СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-28T08:45:36+03:00

Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение

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Вартовчанин отправится на 10 месяцев в колонию строгого режима за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя.

Согласно материалам дела, вартовчанин в 2014 году привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишенный судом права управления транспортными средствами, в январе 2019 года он вновь сел за руль, но был остановлен сотрудниками ДПС. По итогам освидетельствования водителя установлено состояние наркотического опьянения.

Суд с учетом данных о личности подсудимого, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU