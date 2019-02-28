2019-02-28T08:35:04+03:00
Спорт

В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия

Все желающие могут сдать нормативы ГТО
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятияВ Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия
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Два массовых спортивных мероприятия состоятся на Комсомольском озере в Нижневартовске 16 марта: «Кубок главы города по лыжным гонкам «Лыжня для всех» и турнир по волейболу.

К участию приглашаются спортсмены и любители лыжных гонок всех возрастов. Протяженность дистанций будет составлять 300, 500, 1000 и 2000 метров.

Регистрация и допуск участников к физкультурному мероприятию «Кубок главы города по лыжным гонкам «Лыжня для всех» и выдача нагрудных номеров будет проходить в ФСК «Юбилейный 16 марта с 9 часов до 10 часов 30 минут.

Также программой мероприятия также предусмотрен прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по бегу на лыжах.

В спортивном городке на Комсомольском озере в этот же день состоится турнир по волейболу на снегу, в котором могут принять участие все желающие. Состав команды - три человека. В зависимости от количества заявившихся команд будет определена система проведения турнира, который проходит второй год подряд. Команды, занявшие призовые места, будут награждены дипломами соответствующих степеней, игроки команд - дипломами и медалями. По вопросам участия необходимо обращаться в спортивную школу олимпийского резерва «Самотлор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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