2019-02-28T07:59:20+03:00
Происшествия

На перекрестке в Сургуте с участием двух иномарок пострадал 5-летний ребёнок

Нарушитель промчался на «красный»
Алена Кульмухаметова
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На перекрестке в Сургуте с участием двух иномарок пострадал 5-летний ребёнокНа перекрестке в Сургуте с участием двух иномарок пострадал 5-летний ребёнок
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Запрещающий сигнал светофора проигнорировал водитель «Honda Accord» из Сургута. По его вине пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 27 февраля в 20:40 в городе Сургут на перекрестке улиц Югорский тракт - Энергетиков 37-летний водитель за рулём «Honda Accord», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Hilux».

В результате ДТП водитель «Тойоты» и его пассажир - мальчик 2014 года рождения, получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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