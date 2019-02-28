2019-02-28T07:49:44+03:00
Общество

Югорский рыбак перечислил деньги лжеменеджеру, а потом проверил информацию

Деньги ушли мошенникам
Алена Кульмухаметова
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Житель Советского перевёл мошенникам 33 тысячи рублей за мотобуксировщик. Позже мужчина узнал, что магазин существует только в интернете.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Советского района обратился 68-летний местный житель с заявлением о хищении у него денег обманным путём.

Полицейским пенсионер рассказал, что будучи любителем рыбалки, он решил купить мотобуксировщик. Он стал искать объявления о продаже необходимой техники на различных торговых площадках Интернет, так как в сети можно приобрести требуемый товар по выгодной цене, в отличие от стандартных магазинов. Далее он нашел сайт подходящей фирмы, офис которой располагался в Москве, и созвонился с представителем. С менеджером потерпевший договорился о сделке.

По условиям необходимо было внести 60% от стоимости товара. Согласно договоренности, сумма к оплате составила чуть более 33 тысяч рублей. После перевода, в ответ мужчине на почту пришел номер заказа. На протяжении времени, пока он ждал покупку, менеджер был на связи. Заявитель также спрашивал о наличии трек-номера, для отслеживания маршрута товара, но ничего вразумительного в ответ не услышал.

Тогда рыбак из Югры решил проверить наличие фирмы по указанному адресу. Как выяснилось, там находилась другая организация. Более того, охранник предприятия сообщил, что по этому адресу неоднократно разыскивали фирму, в которой заявитель заказал товар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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