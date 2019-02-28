2019-02-28T07:08:32+03:00
Общество

Погода в Югре 28 февраля: резкий перепад температур и метели

По ночам столбики термометров опускаются до -30 градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня переменная облачность и снегопадыВ Югре сегодня переменная облачность и снегопадыФото: Татьяна Коркина
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В четверг 28 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель, изморозь. Ветер северный с переходом на южный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -11,-16 градусов, в северных районах -17,-22 градусов, в южных районах -4,-9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -11,-13 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, юго-западный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -28, - 18 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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