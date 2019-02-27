2019-02-27T15:54:44+03:00
Общество

Югорские атлеты стали победителями I зимних международных спортивных игр «Дети Азии»

На соревнования прибыли участник из 20 стран
Алена Кульмухаметова
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Югорские атлеты в составе команды Уральского федерального округа стали победителями I зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли в Южно-Сахалинске с 7 по 18 февраля под патронатом международного олимпийского комитета и эгидой ЮНЕСКО.

Отметим, что участниками первых зимних игр «Дети Азии» на Сахалине стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их числе: Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представляли команды из Сахалинской области, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Всего спортсмены разыграли 93 комплекта медалей в восьми видах спорта — горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Югорчане выступали в 4 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей, сноуборд.

В результате, по итогам общего медального зачета соревнований, 1 место заняла команда Уральского федерального округа, в чьей копилке набралось 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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