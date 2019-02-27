Появились подробности краж кассира из супермаркета Сургута

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-27T15:21:27+03:00

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Ущерб на сумму 190 тысяч рублей нанесла нечестный продавец из Сургута супермаркету, где работала кассиром. Часть похищенного удалось вернуть.

Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился сотрудник службы безопасности одного из крупных гипермаркетов города. Мужчина сообщил, что из торговой точки были похищены продукты питания и вещи общей стоимостью более 190 000 рублей.

Преступником оказалась кассир-операционист данного гипермаркета.

Женщина совершала манипуляции с кассовыми чеками. В магазин под видом покупателей приходили знакомые злоумышленницы, набирали товар из нескольких позиций, затем на кассе оплачивали его частично. По остальным кассир до момента оплаты делала отмену покупки, но товар не возвращала.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU