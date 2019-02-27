2019-02-27T14:54:33+03:00
Общество

Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получили 47 жителей Югры

Ветеранов войны в округе осталось двое
Алена Кульмухаметова
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Жительница села Цингалы Ханты-Мансийского района Зинаида Андреевна Малюгина получила памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Юбилейную награду вручил блокаднице глава района Кирилл Минулин.

Зинаида Андреевна Малюгина (Андреева) – уроженка Ленинграда, 1937 года рождения. Пятилетняя Зина по «дороге жизни» была вывезена из блокадного Ленинграда, помнит, как ехала в кузове грузовика под брезентом. Родителей и брата в послевоенные годы найти не смогла. Воспитывалась в детских домах. В Цтнгалы приехала вместе с семьей в 1960 году.

Отметим, что памятный знак учрежден правительством Санкт-Петербурга и вручается гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как сообщили в департаменте социального развития автономного округа, в Югре проживает 2 ветерана Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 52 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» уже получили 47 югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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