СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-27T14:50:00+03:00

В Сургуте на один день закроют стадион. Фото со страницы ВКонтакте Вадима Шувалова

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Почти по всей территории России проходит массовой спортивное мероприятие «Лыжня России-2019». Где-то она уже состоялась, где-то будет в ближайшие выходные.

Так, «Сургутская лыжня — 2019» пройдёт 2 марта с 11:00 до 15:00 часов на стадионе «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А.

- Забег проводится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019». Кто не готов принять участие сам — приходите поддержать своих друзей и просто погулять на свежем воздухе, - сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Сургут Вадим Шувалов.

Он также отметил, что 1 марта стадион будет закрыт и посоветовал выбирать для тренировки другие площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU