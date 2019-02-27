В Сургуте на один день закроют стадион
Почти по всей территории России проходит массовой спортивное мероприятие «Лыжня России-2019». Где-то она уже состоялась, где-то будет в ближайшие выходные.
Так, «Сургутская лыжня — 2019» пройдёт 2 марта с 11:00 до 15:00 часов на стадионе «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А.
- Забег проводится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019». Кто не готов принять участие сам — приходите поддержать своих друзей и просто погулять на свежем воздухе, - сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Сургут Вадим Шувалов.
Он также отметил, что 1 марта стадион будет закрыт и посоветовал выбирать для тренировки другие площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU