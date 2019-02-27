2019-02-27T14:50:00+03:00
Общество

В Сургуте на один день закроют стадион

Площадку готовят к спортивному мероприятию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на один день закроют стадион. Фото со страницы ВКонтакте Вадима ШуваловаВ Сургуте на один день закроют стадион. Фото со страницы ВКонтакте Вадима Шувалова
Изменить размер текста:

Почти по всей территории России проходит массовой спортивное мероприятие «Лыжня России-2019». Где-то она уже состоялась, где-то будет в ближайшие выходные.

Так, «Сургутская лыжня — 2019» пройдёт 2 марта с 11:00 до 15:00 часов на стадионе «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А.

- Забег проводится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019». Кто не готов принять участие сам — приходите поддержать своих друзей и просто погулять на свежем воздухе, - сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Сургут Вадим Шувалов.

Он также отметил, что 1 марта стадион будет закрыт и посоветовал выбирать для тренировки другие площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получили 47 жителей Югры
В Урае задержаны нелегальные мигранты
В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок
Активисты из группы «Сургут для детей» заявили о серии пикетов и голодовке
В одном из районов ХМАО власти предоставляют многодетным семьям беспроцентные рассрочки на квартиры
Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России
В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»
На Белом Яру готовятся встречать Масленицу
Власти Югры заявили – женщины, идущие на аборт, неверующие
Пенсионерку из Берёзово не смогли обмануть мошенники
В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера»
Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья
Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру