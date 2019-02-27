2019-02-27T14:30:30+03:00
Общество

В Урае задержаны нелегальные мигранты

У многих из них проблемы с документами
Алена Кульмухаметова
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До суда нелегальные мигранты будут находиться в помещении для административно задержанных лиц в отделении полиции города Урай.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 11 иностранцев с нарушениями режима пребывания на территории Российской Федерации были доставлены в дежурную часть полиции города Урай накануне. У них отсутствовала медицинская страховка, а кроме того, они имели фиктивную прописку.

Всего с начала года полицейскими Урая выявлено более 40 нарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме того, по решению суда двое лиц за неоднократные грубые нарушения миграционного законодательства уже выдворены за пределы Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время на территории Югры проходят рейды по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства, а также по усилению контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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