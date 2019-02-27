2019-02-27T14:18:26+03:00
Общество

В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок

География мест отдыха обширна
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвокВ Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок
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В летние каникулы отдыхом планируется охватить не менее 98,6% детей школьного возраста – около 41 тысячи человек. Администрация города приобретет 2017 путевок в оздоровительные учреждения Нижневартовского района, Краснодарского края, Московской и Тюменской областей, республик Крым и Татарстан.

Также свои двери откроют лагеря с дневным пребыванием детей на базах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, палаточные лагеря, которые разместятся в Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот» и в Центре детского творчества.

- Все оздоровительные учреждения города будут обеспечены квалифицированными кадрами. К работе допустят специалистов с профильным образованием, практикой работы с детьми, аттестацией и прошедших медицинское обследование. В целях обеспечения лагерей квалифицированными специалистами сформирован план проведения обучающих семинаров, курсов повышения квалификации. Более того, следить за здоровьем ребят будут врачи Нижневартовской городской детской поликлиники, – подчеркнул директор департамента по социальной политике администрации г. Нижневартовска Евгений Князев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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