СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-27T14:02:05+03:00

Активисты из группы «Сургут для детей» заявили о серии пикетов и голодовке. Фото из соцсети ВКонтакте

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Активисты инициативной группы «Сургут для детей», проводившие одиночный пикет прошлой осенью 26 октября с требованием оставить льготы многодетным, вышли вновь на одиночный пикет 26 февраля 2019 года с требованием к губернатору Югры Наталье Комаровой.

В соцсети ВКонтакте одноименная группа рассказала, что активистку Сургута в этот день поддержала активистка с Нефтеюганска Ольга Васильева, написавшая письма руководителям G20 и отославшая их с самой благополучной нефтяной столицы нашего мира.

Инициативная группа "Сургут для детей" готовится провести окружной массовый пикет 3 марта в сквере в 31 микрорайоне. В тоже время будет проведен массовый пикет и в Нефтеюганске в Скейт парк.

На пикеты приглашены главы городов и их администрация. Если требования народа не будут услышаны по резолюции от 3 марта, участники планируют провести майскую голодовку в знак протеста.

Отметим, что требования пикета направлены на прекращение судебных взысканий компенсации процентной ставки и возвращение, положенных субсидий их детям. Также участники выражают требования возвращения субсидий детям участников, исключенных по достижению возраста 36 лет, в том числе прекратить практику их исключения по возрастному цензу окончательно.

Напомним, что подпрограмма доступное жилье молодым была направлена на поддержку когда-то молодых семей. Но долгое время не финансировалась должным образом, а участники, способствующие развитию застройки в округе, оказались исключенными по разным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU