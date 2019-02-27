В одном из районов ХМАО власти предоставляют многодетным семьям беспроцентные рассрочки на квартиры

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-27T13:47:29+03:00

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В 2018 году в Белоярском районе Югры показатели рождаемости превысили показатели смертности в 1,7 раза. Коэффициент естественного прироста населения района значительно превышает среднероссийский показатель. В последние годы в общем количестве рождений заметно увеличилась доля вторых и третьих детей.

По данным портала правительства ХМАО, в 2018 году 82 ребенка в Белоярском районе стали первыми для своих родителей, 140 – вторыми, третий ребенок родился в 54 семьях, четвертый ребенок – в 11 семьях, в 5 семьях – новорожденный стал пятым ребёнком, а также зарегистрировано рождение у женщины 7-го ребенка. Количество многодетных семей в районе – 458, в их составе – 1471 ребенок.

- Среднегодовая численность населения района в 2018 году составила 28772 человека, в том числе 6939 детей в возрасте до 18 лет, - такие цифры назвала заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам Наталья Сокол.

Отметим, что рождаемость увеличивается и за счёт государтсвенной поддержки, в том числе от района. Так, решением думы Белоярского района принят порядок, согласно которому предоставляется возможность купить квартиру многодетной семье в рассрочку без процентов. В прошлом году 9 многодетных семей Белоярского района получили социальную выплату на обеспечение жилыми помещениями в Югре. 11 многодетных белоярских семей приобрели жилые помещения в рассрочку без процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU