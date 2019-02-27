Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России
Старты финала Кубка России по лыжным гонкам состоялись в В Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.
Женский командный спринт выиграли югорские лыжница Полина Кальсина и Евгения Шаповалова,
Как сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт», обе спортсменки входят в состав национальной команды по лыжным гонкам.
Евгения Шаповалова завоевала свою вторую золотую медаль на данный соревнованиях. Ранее она первенствовала в индивидуальной гонке классическим стилем. Серебряными призерами сегодня стала команда Архангельской области в составе Светланы Заборской и Светланы Николаевой.
Бронзу командного спринта из Сыктывкара увезут представительницы Республики Татарстан Лариса Рясина и Мария Давыденкова.
Сегодня, 27 февраля, в последний день соревнований, лыжников ждет скиатлон на 15 и 30 км.
ИСТОЧНИК KP.RU