СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-27T13:26:26+03:00

Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Сегодня последний день соревнований

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Старты финала Кубка России по лыжным гонкам состоялись в В Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

Женский командный спринт выиграли югорские лыжница Полина Кальсина и Евгения Шаповалова,

Как сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт», обе спортсменки входят в состав национальной команды по лыжным гонкам.

Евгения Шаповалова завоевала свою вторую золотую медаль на данный соревнованиях. Ранее она первенствовала в индивидуальной гонке классическим стилем. Серебряными призерами сегодня стала команда Архангельской области в составе Светланы Заборской и Светланы Николаевой.

Бронзу командного спринта из Сыктывкара увезут представительницы Республики Татарстан Лариса Рясина и Мария Давыденкова.

Сегодня, 27 февраля, в последний день соревнований, лыжников ждет скиатлон на 15 и 30 км.

ИСТОЧНИК KP.RU