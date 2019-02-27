2019-02-27T13:26:26+03:00
Спорт

Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России

Сегодня последний день соревнований
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Югорские лыжницы выиграли командный спринт в финале Кубка России . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

Старты финала Кубка России по лыжным гонкам состоялись в В Республике Коми на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

Женский командный спринт выиграли югорские лыжница Полина Кальсина и Евгения Шаповалова,

Как сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт», обе спортсменки входят в состав национальной команды по лыжным гонкам.

Евгения Шаповалова завоевала свою вторую золотую медаль на данный соревнованиях. Ранее она первенствовала в индивидуальной гонке классическим стилем. Серебряными призерами сегодня стала команда Архангельской области в составе Светланы Заборской и Светланы Николаевой.

Бронзу командного спринта из Сыктывкара увезут представительницы Республики Татарстан Лариса Рясина и Мария Давыденкова.

Сегодня, 27 февраля, в последний день соревнований, лыжников ждет скиатлон на 15 и 30 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появились подробности краж кассира из супермаркета Сургута
Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получили 47 жителей Югры
В Сургуте на один день закроют стадион
В Урае задержаны нелегальные мигранты
В Нижневартовске для летнего отдыха детей купят 2017 путёвок
Активисты из группы «Сургут для детей» заявили о серии пикетов и голодовке
В одном из районов ХМАО власти предоставляют многодетным семьям беспроцентные рассрочки на квартиры
В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»
На Белом Яру готовятся встречать Масленицу
Власти Югры заявили – женщины, идущие на аборт, неверующие
Пенсионерку из Берёзово не смогли обмануть мошенники
В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера»
Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья
Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру