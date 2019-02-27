В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»
На заведующую детским садом из окружной столицы Югры завели уголовное дело. Женщину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, с июня 2016 по январь 2017 года заведующая одного из детских садов Ханты-Мансийского района формально трудоустроила свою знакомую на должность воспитателя детсада. Однако последняя фактически свои должностные обязанности не выполняла. Заработную плату и стимулирующие выплаты за нее получала руководитель учреждения. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантке уголовного дела может грозить до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU