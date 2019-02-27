2019-02-27T13:00:08+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»

Зарплату получила руководитель
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»В Ханты-Мансийске заведующая детсадом взяла на работу воспитателем «призрак»Фото: Татьяна Коркина
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На заведующую детским садом из окружной столицы Югры завели уголовное дело. Женщину обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, с июня 2016 по январь 2017 года заведующая одного из детских садов Ханты-Мансийского района формально трудоустроила свою знакомую на должность воспитателя детсада. Однако последняя фактически свои должностные обязанности не выполняла. Заработную плату и стимулирующие выплаты за нее получала руководитель учреждения. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантке уголовного дела может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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