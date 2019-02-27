На Белом Яру готовятся встречать Масленицу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-27T12:54:29+03:00

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Эстафету праздников-брендов в этом году начинает Белый Яр Сургутского района со своими масленичными гуляниями.

О том, что 9 марта на Белом Яру массово встретят Масленицу, рассказал в своём блоге глава района Андрей Трубецкой. Отметим, что гуляния начнутся в 13.00 на стадионе.

Напомним, в этом году в Сургутском районе появятся новые праздники-бренды. В каждом из поселений муниципалитета пройдут национальные фестивали, слеты и съезды, религиозные празднования, которые со временем призваны стать их визитной карточкой.

Добавим, что Масленица в России в 2019 году начнется 4 марта , а закончится 10 марта. После у православных верующих начинается строгий пост.

ИСТОЧНИК KP.RU