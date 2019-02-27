Власти Югры заявили – женщины, идущие на аборт, неверующие

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-27T12:40:40+03:00

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В Югре предложили провести социологическое исследование среди семей с тем, чтобы скорректировать акценты в региональной семейной политике. Поводом стала информация о демографической ситуации в округе.

Начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Софья Яковенко обратила внимание, что эффективность работы врачей женских консультаций в Югре оценивается на основе числа отказов женщин от прерывания беременности после проведенного консультирования, устанавливается рейтинг специалистов по данному показателю.

- По предварительным данным, общее число женщин, которым проведено доабортное консультирование, составило 3600 человек. Из числа проконсультированных 860 женщин приняли решение сохранить беременность, что составило 16,7%.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов поинтересовался социальным статусом женщин, решающихся на аборт, их религиозной принадлежностью. Софья Яковенко уточнила, что верующих среди них нет. Тогда замгубернатора подчеркнул необходимость анализа причин, побуждающих женщин на такой шаг:

- Без понимания того, почему люди решаются на аборт, на развод, мы не сможем решить эти и другие проблемы, в целом демографическую проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU