2019-02-27T12:00:16+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Берёзово не смогли обмануть мошенники

Женщина читала о их уловках
Алена Кульмухаметова
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Ни рубля не получили от разумной пенсионерки из Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа мошенники. Женщина оказалась в курсе их грязных дел.

Накануне в дежурную часть Берёзовского отдела полиции позвонила местная жительница и сообщила, что злоумышленники пытались её деньгами.

На стационарный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сыном. Родственник сообщил, что попал в беду и сразу передал трубку некому следователю, который рассказал, что у мужчины в заднем кармане брюк обнаружены наркотические средства.

Женщина вспомнила, что о данном виде мошенничества читала в средствах массовой информации, а также ее насторожило то, что с сыном она всегда общалась только по мобильному телефону. Когда пенсионерка попросила назвать фамилию близкого человека, то злоумышленники прервали разговор. Югорчанка незамедлительно обратилась в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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