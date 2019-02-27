2019-02-27T11:55:22+03:00
Общество

В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера»

Поклонникам волшебника придётся проявить смекалку
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера». Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте открывается «Школа волшебства Гарри Поттера». Фото с сайта pixabay.com
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Центральная городская библиотека имени Пушкина всего на один день - 3 марта, открывает школу волшебства Гарри Поттера.

Работники библиотеки приглашают на литературную акцию всех, кто читал книги и смотрел фильмы о Гарри Поттере.

- Все участники литературной акции будут зачислены в самую необычную в их жизни школу, где им предстоит проявить ум, смекалку, хитрость и другие качества, необходимые настоящему волшебнику. Всех учеников ожидает насыщенная учебная программа, – сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Волшебников из Сургута ждут экзамен «100 вопросов о Гарри Поттере»; зачет по нейтрализации заклинаний и ясновидению «Стажер архиМагиус»; подготовительные курсы для юных волшебников: магические игры, чародейские забавы, ночной полет на метле; интеллектуальный турнир сильнейших факультетов Хогвартса; уроки волшебной математики и семинар профессора Бинса «История магии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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