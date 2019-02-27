2019-02-27T10:34:55+03:00
Общество

Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья

Система мер социальной поддержки семей с детьми и детей из числа отдельных категорий предусматривает 41 вид пособий
Алена Кульмухаметова
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В правительстве Югры прошло заседание координационного совета по реализации демографической и семейной политики.

Заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова привела данные:

- Суммарный коэффициент рождаемости (по предварительным данным) в Югре увеличился на 3,2%, с 1,88 (на 01.01.2018) до 1,94 (на 01.01.2019). Численность детского населения увеличилась на 1,1% или на 4443 ребенка и составляет 425096 детей. Количество многодетных семей в Югре увеличилось на 17,8% или на 4 587 семей, в настоящее время таких семей в автономном округе 30331.

В Югре система мер социальной поддержки семей с детьми и детей из числа отдельных категорий предусматривает 41 вид пособий, компенсаций и иных выплат. В 2018 году треть детского населения автономного округа получали государственную поддержку в виде пособий, компенсаций и иных выплат.

Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья (2017 год – 2782 семьи), из них на улучшение жилищных условий – 2306 семей; на получение образования - 524 семьи; на получение медицинских услуг – 311 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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