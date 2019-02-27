Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-27T10:01:00+03:00

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Телефон справочной службы регионального оператора «Югра-Экологии» — 8 800 222 11 86. На этот номер предлагают звонить югорчанам, у кого возникли вопросы по вывозу и переработке твёрдых бытовых отходов в Югре.

Как сообщает портал правительства, ежедневно, с понедельника по пятницу, 9:00 — 18:00 справочная служба обрабатывает более 200 обращений.

Технически возможно принимать 16 звонков одновременно. Сотрудники могут дать консультацию по обращению с твердыми коммунальными отходами, принять информацию о несанкционированных свалках, неудовлетворительном качестве оказываемой услуги или связать со специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU