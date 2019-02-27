2019-02-27T09:56:12+03:00
Происшествия

Кражу головы кабана из сауны раскрыли полицейские Сургута

Злоумышленнику захотелось иметь чучело у себя дома
Алена Кульмухаметова
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Кражу головы кабана из сауны раскрыли полицейские СургутаКражу головы кабана из сауны раскрыли полицейские Сургута
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Трезвая голова и чистое тело привели к странным мыслям отдыхающего мужчины в одной из саун Сургута: ему захотелось иметь дома голову кабана. Идею он воплотил в жизнь, но ненадолго.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции города Сургута с заявлением о краже обратился 59-летний владелец сауны. Мужчина сообщил, что из заведения пропало чучело головы кабана стоимостью 40 000 рублей.

Оперативники нашли вора. Им оказался 29-летний сургутянин. Подозреваемый пояснил, что во время отдыха в сауне ему понравилось чучело животного, и решил, что в его доме должно быть такое же.

Отметим, что подозреваемый был трезв и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

В отношении любителя чужых чучел возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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