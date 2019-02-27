2019-02-27T09:49:26+03:00
Спорт

Югорская бильярдистка обыграла соперницу из Оренбурга

На соревнования прибыли участники из 24 стран мира
Алена Кульмухаметова
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Югорская бильярдистка обыграла соперницу из Оренбурга. Скрин с видеоЮгорская бильярдистка обыграла соперницу из Оренбурга. Скрин с видео
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Наталья Корнева - неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы. Югорская спортсменка сама тренирует юниорскую сборную России по бильярду. В этот вид спорта она пришла в 19 лет. До этого занималась дзюдо и, похоже, желание побеждать осталось ещё с татами. Первая игра завершилась в пользу югорской спортсменки 4:1.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в начале февраля Наталья Корнева заняла третье место на Чемпионате России, обыграв свою принципиальную соперницу Диану Миронову из Оренбурга.

Открытие Чемпионата мира по бильярду «Комбинированная пирамида» состоялось накануне в Ханты-Мансийске. Для участия в чемпионате в окружную столицу Югры прибыли представители 24 стран ближнего и дальнего зарубежья:Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Кипра, Эстонии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии, Испании, Таджикистана, Туркменистана, Украины, США, Узбекистана и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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