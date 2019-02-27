Школьники из Нефтеюганска завоевали три «серебра» на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм
Команда школьников «Сборная Солянки» из Нефтеюганска завоевала три серебряных медали на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм, которое состоялось в Новосибирске в восемнадцатый раз.
По информации пресс-службы города Нефтеюганск, XVIII открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм собрало около 80 студенческих и школьных команд из четырнадцати субъектов Российской Федерации. Почетным гостем игр стал обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозёров.
В главной дисциплине «Что? Где? Когда?» нефтеюганцы боролись за победу до последнего вопроса, но отстали на одно очко от победителей — команды «Очки Егора Летова» из Тюмени. Зато выиграли перестрелку у «Спорной Новосибирска» и заняли второе место.
Также вторые места «Сборная Солянки» взяла в Брейн-ринге и в командном многоборье.
ИСТОЧНИК KP.RU