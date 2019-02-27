2019-02-27T09:32:18+03:00
Общество

Школьники из Нефтеюганска завоевали три «серебра» на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм

Почетным гостем игр стал обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозёров
Алена Кульмухаметова
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Школьники из Нефтеюганска завоевали три «серебра» на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играмШкольники из Нефтеюганска завоевали три «серебра» на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм
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Команда школьников «Сборная Солянки» из Нефтеюганска завоевала три серебряных медали на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм, которое состоялось в Новосибирске в восемнадцатый раз.

По информации пресс-службы города Нефтеюганск, XVIII открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм собрало около 80 студенческих и школьных команд из четырнадцати субъектов Российской Федерации. Почетным гостем игр стал обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозёров.

В главной дисциплине «Что? Где? Когда?» нефтеюганцы боролись за победу до последнего вопроса, но отстали на одно очко от победителей — команды «Очки Егора Летова» из Тюмени. Зато выиграли перестрелку у «Спорной Новосибирска» и заняли второе место.

Также вторые места «Сборная Солянки» взяла в Брейн-ринге и в командном многоборье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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