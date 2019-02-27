Демонстрационный экзамен в Нижневартовске прошли 300 родителей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-27T09:02:16+03:00

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В Нижневартовске состоялся единый демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ. Родители и представители общественности прошли процедуру сдачи экзамена по учебным предметам «русский язык» и «математика».

Проверили свои знания около 300 жителей города.

- О том, что проводится ЕГЭ для родителей, мне сказала дочь. Она учится в 11 классе и в этом году сдает экзамены. Я решил принять участие, чтобы проверить свои силы. Кроме того, так я смогу лучше понять детей, которым предстоит пройти такое серьезное испытание. Отмечу, организация – на высшем уровне. Списать не получится: проверяют при входе на наличие телефона, в кабинетах – камеры видеонаблюдения, – поделился вартовчанин Алексей.

По словам директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина, процедура проведения демонстрационного экзамена полностью соответствовала требованиям ЕГЭ – от технологии печати материалов до контрольно-пропускного пункта на входе. Все пришедшие проходили рамочные металлодетекторы и осмотр с помощью металлоискателя.

Добавим, мероприятие организовали в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», которая проходит в третий раз. В этом году к акции присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU