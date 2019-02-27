2019-02-27T08:53:50+03:00
Общество

Югорский лесопромышленный холдинг дал работу одной тысяче югорчан

Предприятие празднует 15-летие
Алена Кульмухаметова
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АО «Югорский лесопромышленный холдинг» занимает в России 19-е место по объемам производства, 13-е место по объему лесопиления и 12-е место по производству ДСП, являясь одним из крупнейших экспортеров в лесоперерабатывающей отрасли на территории Уральского федерального округа.

Сегодня доля холдинга в автономном округе по заготовке древесины составляет 42,1%, производству пиломатериалов – 60,6%, производству бруса-ЛВЛ, древесностружечных плит, в том числе ламинированных, и фанеры – 100%.

Как сообщили в правительстве округа, Холдинг даёт работу многим жителям Югры. Среднесписочная численность его работников за 2018 год составила 1023 человек.

- За 15 лет работы обществу удалось стать современнейшим высокотехнологичным предприятием полного цикла переработки древесины от заготовки лесных насаждений до выпуска готовой, востребованной на внешних рынках продукции, завоевать статус ведущего предприятия лесопромышленного комплекса, как Югры, так и Уральского федерального округа, – отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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