В Комсомольское озеро вартовчане выпустили мальков рыб

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-27T08:49:44+03:00

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Ранее Природнадзор Югры объявил акцию «Бурим лунку, спасаем рыбу». Накануне члены окружной общественной палаты Югры присоединились к ней.

Общественники не только пробурили лунки на Комсомольском озере в Нижневартовске, но и выпустили выпустили в лунки десятки мальков разных пород рыб. Отметим, что подобная акция проводится уже 3 год подряд. Если эти мальки приживутся, то увеличится видовое разнообразие рыб в озере.

Необходимость проведения акции безусловна: во второй половине февраля из-за нехватки кислорода под толщей льда на всех водоемах начинается массовый мор рыбы.

Период проведения акции с 16 февраля до 30 апреля 2019 года. Участвовать могут все желающие, общественные организации, дети, молодежь и просто неравнодушные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU