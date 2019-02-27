Нарушительница ПДД в Нягани предъявила инспекторам купленные права
Девушка получила штраф
Нарушительница ПДД в Нягани предъявили инспекторам купленные права
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Штрафом отделалась за поддельные права жительница Нягани. Девушку задержали инспекторы за нарушение правил дорожного движения.
Накануне мировой судья Няганского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в использовании заведомо подложного документа.
При нарушении правил дорожного движения водитель была остановлена сотрудниками ДПС города Нягани. Стражам порядка на дороге девушка предъявила заведомо подложный документ – водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В».
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU