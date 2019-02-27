2019-02-27T10:28:02+03:00
Происшествия

Нарушительница ПДД в Нягани предъявила инспекторам купленные права

Девушка получила штраф
Алена Кульмухаметова
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Нарушительница ПДД в Нягани предъявили инспекторам купленные праваНарушительница ПДД в Нягани предъявили инспекторам купленные права
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Штрафом отделалась за поддельные права жительница Нягани. Девушку задержали инспекторы за нарушение правил дорожного движения.

Накануне мировой судья Няганского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в использовании заведомо подложного документа.

При нарушении правил дорожного движения водитель была остановлена сотрудниками ДПС города Нягани. Стражам порядка на дороге девушка предъявила заведомо подложный документ – водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В».

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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