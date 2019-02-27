За кражу поношенных вещей и продуктов задержана сургутянка

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-27T08:03:56+03:00

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Кассир из супермаркета брала продукты без оплаты в магазине, где работала. Кроме того, женщина украла поношенные вещи.

- В Сургуте установлена подозреваемая в краже продуктов и носимых вещей. Как стало известно, 49-летняя злоумышленница совершила кражу в гипермаркете, где являлась кассиром. Общая сумма ущерба 190 000 рублей. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 38, из них: один случай разбоя, 3 мошенничества, 7 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU