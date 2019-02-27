2019-02-27T08:03:56+03:00
Звезды

За кражу поношенных вещей и продуктов задержана сургутянка

Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кассир из супермаркета брала продукты без оплаты в магазине, где работала. Кроме того, женщина украла поношенные вещи.

- В Сургуте установлена подозреваемая в краже продуктов и носимых вещей. Как стало известно, 49-летняя злоумышленница совершила кражу в гипермаркете, где являлась кассиром. Общая сумма ущерба 190 000 рублей. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 38, из них: один случай разбоя, 3 мошенничества, 7 краж и 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средствами Югорского семейного капитала в 2018 году воспользовались 3141 семья
Югорчанам предлагают задавать вопросы о мусоре по бесплатному федеральному номеру
Кражу головы кабана из сауны раскрыли полицейские Сургута
Югорская бильярдистка обыграла соперницу из Оренбурга
Школьники из Нефтеюганска завоевали три «серебра» на открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм
Демонстрационный экзамен в Нижневартовске прошли 300 родителей
Югорский лесопромышленный холдинг дал работу одной тысяче югорчан
В Комсомольское озеро вартовчане выпустили мальков рыб
Нарушительница ПДД в Нягани предъявила инспекторам купленные права
Спортсмены из Югры выступят на Всемирной зимней Универсиаде-2019
В Кондинском районе на трассе водителя «УАЗа» сильно «помяло»
Погода в Югре 27 февраля: -8 градусов и снегопад
Появились подробности падения младенца на трапе самолёта рейсом «Махачкала – Сургут»
В Югре состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В Сургуте осудили белоруса за сообщение о бомбе в аэропорту
В Югре получения субсидий на жильё ожидают 8 тысяч молодых семей
Центр тестирования комплекса ГТО в Ханты-Мансийске приглашает активных горожан на тестирование
Югра участвует в разработке программы «Школьное лесничество»
В Югре растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ
За временную прописку иностранца поплатился житель Югры
Новые инструменты получили музыкальные школы в Нижневартовске