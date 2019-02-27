2019-02-27T07:54:21+03:00
Спорт

Спортсмены из Югры выступят на Всемирной зимней Универсиаде-2019

Соперниками россиян на льду станут сверстники из Чехии, Словакии, Японии, США и Венгрии
Алена Кульмухаметова
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Десять спортсменов из Югры вошли в состав сборной России. Они выступят в четырех, базовых для автономного округа видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и хоккее. Все спортсмены имеют достаточно высокий уровень мастерства и прошли серьезный отбор – по рейтингу, решению тренерских советов и выполнению тех нормативов, которые были установлены для прохождения на Универсиаду.

Два югорских спортсмена – биатлонист Дмитрий Иванов и сноубордистка Александра Ширшова – примут участие во всемирной Универсиаде уже во второй раз. А в хоккее за сборную России выступит защитник команды «Югра» Андрей Чуркин. Соперниками россиян на льду станут сверстники из Чехии, Словакии, Японии, США и Венгрии.

XXIX всемирная зимняя Универсиада 2019 года стартует в Красноярске 2 марта. Молодёжный аналог Олимпиады вот уже более 50 лет является вторым по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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