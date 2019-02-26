2019-02-26T15:43:57+03:00
Происшествия

Появились подробности падения младенца на трапе самолёта рейсом «Махачкала – Сургут»

Мать вместо багажа передала бортпроводнику малышку
Алена Кульмухаметова
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Появились подробности падения младенца на трапе самолёта рейсом «Махачкала – Сургут»Появились подробности падения младенца на трапе самолёта рейсом «Махачкала – Сургут»
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Происшествие в аэропорту Сургута случилось ранним утром 26 февраля. В самолёте авиакомпании «Победа» получил травмы пятимесячный младенец.

По информации пресс-службы аэропорта Сургута, рейс авиакомпании «Победа» прибыл из Махачкалы в аэропорт Сургута по расписанию в 04:04 местного времени. Многодетная мать малышки во время высадки пассажиров попросила бортпроводника авиакомпании помочь ей спустить по трапу маленького ребенка в переносной люльке. Бортпроводник люльку не удержал и на последней ступеньке трапа выронил 5-месячную девочку на асфальтобетонное покрытие перрона.

В 04:25 из координационно-диспетчерского центра в здравпункт аэропорта поступило сообщение о падении ребенка с трапа. Спустя 2 минуты малыш был оперативно доставлен в здравпункт машиной сопровождения службы авиационной безопасности.

Малышка поступила в здравпункт в сознании и плакала. Врачом-терапевтом была оказана первая медицинская помощь. После чего сотрудник здравпункта вызвал бригаду скорой медицинской помощи, и ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение Сургута для оказания специализированной медицинской помощи, дообследования и уточнения диагноза

Сургутская транспортная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей при оказании услуг на воздушном транспорте.

Ход и результаты проверки взяты на контроль в Уральской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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