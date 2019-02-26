В Югре состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Демонстрационный экзамен по русскому языку и математике сдали в средней общеобразовательной школе № 5 в Ханты-Мансийске представители родительской общественности, представителей образования, науки, культуры и спорта.
Как сообщает портал правительства Югры, среди экзаменуемых был югорский спортсмен, участник XII Паралимпийских зимних игр Михаил Слинкин.
Они прошли всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Так, общественность получила практический опыт и полное понимание процедуры экзамена. Еще одна цель акции — вселить уверенность в силы выпускников при сдаче ЕГЭ.
Отметим, что подобный экзамен заявлен во всех муниципальных образованиях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU