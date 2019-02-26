СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-26T15:22:52+03:00

В Сургуте осудили белоруса за сообщение о бомбе в аэропорту. Фото с сайта прокуратуры на транспорте УрФО

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Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приговорил 33-летнего гражданина Республики Беларусь к штрафу в 50 тысяч рублей за ложное сообщение об акте терроризма.

По информации прокуратуры на транспорте УрФО, в декабре 2018 года вечером мужчина, находясь в международном секторе аэропорта Сургута, сообщил работникам авиационной службы безопасности о находящейся в его ручной клади бомбе. На место были стянуты экстренные службы и работа аэропорта была временно дестабилизирована.

Суд признал подсудимого виновным и с учетом признания вины, возмещения вреда, других смягчающих наказание обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU