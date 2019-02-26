2019-02-26T15:10:26+03:00
Общество

В Югре получения субсидий на жильё ожидают 8 тысяч молодых семей

Решается вопрос для тех, кому 36+
Алена Кульмухаметова
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Новые поправки коснулись подпрограммы «Доступное жилье молодым». Теперь одним из основных условий обеспечения мерой поддержки молодых семей является заключение договоров на приобретение или строительство жилых помещений до 1 июля 2019 года и предоставления в уполномоченную организацию подтверждающих документов до установленного срока. В противном случае семья из очереди просто исключается.

Напомним, на сегодняшний день в очереди по подпрограмме «Доступное жилье молодым» стоит 18867 молодых семей. Из них 10500 семей уже заключили сделки на строительство или приобретение жилья. Именно они могут получить субсидию, в среднем в размере одного миллиона рублей. У остальных есть возможность принять решение о приобретении или строительстве жилых помещений до 1 июля 2019 года. При этом следует учесть, что до момента получения субсидии может наступить иное условие исключения из программы и достаточно большой промежуток времени до ее получения, в течении которого бремя несения обслуживания кредитов полностью ложится на семейный бюджет.

- Два миллиарда рублей – таково финансирование на этот год. Средства у нас уже есть. Субсидии будут выдаваться участникам программы по их очередности», - рассказал директор департамента строительства Андрей Кривуляк.

Руководитель ведомства также отметил, что с общественностью долго обсуждался вопрос приоритетного права на получение субсидий теми гражданами, у которых наступает предельный возраст – 36 лет. Высказывались мнения внести поправку в программу. Здесь мнения участников разошлись. Но, основная часть граждан, все же высказалась против данной поправки. Этот вопрос продолжили активно обсуждать и после в социальных сетях, где также прозвучало негативное отношение к данной поправке. В итоге принято решение в государственную программу «Развитие жилищной сферы» не вносить изменение, касающееся предельного возраста.

Но для многодетных семей и семей с детьми инвалидами есть подпрограмма «36+». По её условиям, если у кого-то из родителей наступает предельный возраст 36 лет, семью автоматически переводят в число участников программы «36+», субсидирование производится в первоочередном порядке. В данную категорию ежегодно попадает более 100 семей.

Напомним, что с начала реализации программы субсидию уже получили 29113 югорских семей. Формирование очереди по данной программе закрыто 1 января 2014 года. Но это не значит, что в дальнейшем не будут использоваться какие-то иные механизмы по оказанию мер господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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