Центр тестирования комплекса ГТО в Ханты-Мансийске приглашает активных горожан на тестирование
Муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО приглашает активных и спортивных жителей окружной столицы принять участие в физкультурно-спортивном мероприятии «День спорта».
Как пояснили организаторы, хантымансийцы всех возрастов смогут продемонстрировать свои спортивные достижения в рамках тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В программе мероприятия на 2 марта с 12:00 часов бег на лыжах на базе МБУ «СШОР». 3 марта с 12:00 часов на базе МБУ «СК «Дружба» выполнение нормативов комплекса ГТО: гибкость, подтягивание, пресс, подтягивание на низкой перекладине 90 см., плавание, челночный бег 3х10м., рывок гири 16 кг., сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), прыжок в длину с места.
ИСТОЧНИК KP.RU