2019-02-26T14:50:10+03:00
Общество

Югра участвует в разработке программы «Школьное лесничество»

Ребятам, и педагогам будет интересней заниматься по одной программе
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске обсудили методическое сопровождение деятельности школьных лесничеств, в том числе разработку общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьное лесничество».

Отметим, что на начало 2019 года в Югре действует 50 школьных лесничеств. Все они работают в соответствии с ежегодно утверждаемым планом основных мероприятий по поддержке и развитию данного движения, разработанного департаментом недропользования и природных ресурсов Югры. Теперь же, в рамках поручения правительства Российской Федерации, на регионы возложена задача по разработке и реализации единой общеобразовательной общеразвивающей программы «Школьное лесничество».

- В программу предложено включить курсы по дендрологии, ботанике, зоологии, энтомологии, лесоведению, экологию, таксации, экологическому туризму, а также научно-исследовательскую деятельность. И ребятам, и педагогам будет интересней заниматься по одной программе, понимать, какого результата они достигли, - отметила заместитель начальника управления - начальник отдела особо охраняемых природных территорий управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий департамента недропользования и природных ресурсов Югры Галина Матросова.

Добавим, что разработка дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Школьное лесничество» будет проведена в 2019 году. Запуск ее реализации запланирован до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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