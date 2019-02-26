СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-26T14:41:03+03:00

В Югре растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Татьяна Коркина

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В Нижневартовске во всех школах с 26 февраля объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора Югры, с 18 февраля по 24 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 98,62 на 10 тысяч, что на 18,10% выше недельного эпидемического порога.

Для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю были разобщено один колледж (г. Урай), полностью закрыто три детских сада, частично закрыто 18 групп в 14 детсадах. Полностью закрыто 10 школ. Закрыто 14 классов в 9 школах.

Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в девяти муниципальных образованиях: городах Нижневартовск, Нефтеюганск, Покачи, Сургуте, Лангепасе, а также в Октябрьском, Кондинском, Березовском, Белоярском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU