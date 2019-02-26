За временную прописку иностранца поплатился житель Югры

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-26T14:21:19+03:00

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Поселить в своей квартире мигранта из зарубежья житель Октябрьского райолна Югры не планировал, но оформил переселенцу фиктивную прописку.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, один из местных жителей фиктивно зарегистрировал на своей жилой площади одного иностранца.

Югорчанин, не имея намерения предоставить иностранному гражданину свое домовладение для проживания, оформил ему временную регистрацию по месту своего жительства.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU