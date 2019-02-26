2019-02-26T14:03:36+03:00
Звезды

Новые инструменты получили музыкальные школы в Нижневартовске

Ожидается поступление рояля и пианино
Алена Кульмухаметова
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Новые инструменты получили музыкальные школы в НижневартовскеНовые инструменты получили музыкальные школы в Нижневартовске
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Нижневартовск активно включился в реализацию федерального проекта «Культурная среда», который стал частью нацпроекта «Культура».

В рамках проекта Детская школа искусств №3 г. Нижневартовска и детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова будут обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием.

Участие в проекте дает возможность приобрести не только музыкальные инструменты, но и оборудование, мебель, станки для хорового пения, мольберты, звуковые и световые системы, а также оборудование для творчества детей.

- Мы установим в учебных классах интерактивные стойки – многофункциональный экран. Это позволит наглядно представлять информацию обучающимся. Более того, мы сможем ввести сетевое обучение – уже есть договоренность с Сургутским музыкальным колледжем. Преподаватели будут дистанционно проводить уроки с нашими воспитанниками, – поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств №3 г. Нижневартовска Елена Аксакова.

Добавим, что учреждения дополнительного образования сферы культуры Нижневартовска в 2019 году бесплатно получат восемь музыкальных инструментов от ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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