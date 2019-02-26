В «точке роста» примут участие 500 жителей Югры
Сегодня, 26 февраля, стартует отборочный раунд 11 сезона кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста».
Участникам раунда предстоит встать во главе средней производственной компании, найти «точки роста» бизнеса, разработать стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.
Помимо образовательного эффекта команда-победители примут участие в национальном финале Global Management Challenge Russia, а в случае победы представят Югру и Россию на международном финале, который в этом году пройдёт в Екатеринбурге.
Студенческие команды, занявшие 1-3 места, разделят призовой фонд – 100 000 рублей. Команды, занявшие 1-3 места в профессиональной лиге, получат удостоверения о повышении квалификации РАНХиГС при президенте РФ.
Чтобы принять участие, необходимо собрать свою команду из 4-5 человек и зарегистрироваться до 1 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU