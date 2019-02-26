2019-02-26T13:48:20+03:00
Общество

В «точке роста» примут участие 500 жителей Югры

Для участия необходимо собрать свою команду из 4-5 человек
Алена Кульмухаметова
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Сегодня, 26 февраля, стартует отборочный раунд 11 сезона кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста».

Участникам раунда предстоит встать во главе средней производственной компании, найти «точки роста» бизнеса, разработать стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.

Помимо образовательного эффекта команда-победители примут участие в национальном финале Global Management Challenge Russia, а в случае победы представят Югру и Россию на международном финале, который в этом году пройдёт в Екатеринбурге.

Студенческие команды, занявшие 1-3 места, разделят призовой фонд – 100 000 рублей. Команды, занявшие 1-3 места в профессиональной лиге, получат удостоверения о повышении квалификации РАНХиГС при президенте РФ.

Чтобы принять участие, необходимо собрать свою команду из 4-5 человек и зарегистрироваться до 1 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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