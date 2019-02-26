В Нягани за незаконную торговлю красной икрой торговцы заплатили штраф
Шесть килограммов красной икры изъяли сотрудники Роспотребнадзора ХМАО-Югры у нелегальных продавцов. У товара не оказалось необходимой документации.
Как сообщили в профильном ведомстве, информация по факту незаконной реализации красной икры рыб породы горбуша и кета, поступила из отдела полиции города Нягань. Красная икра изъята у продавцов до решения суда.
Сотрудниками няганского Роспотребнадзора в отношении торговцев за незаконную реализацию красной икры составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд.
По решению суда, продавцы, допустившие к реализации незаконную красную икру привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 2 тысячи рублей.
Красная икра в количестве 6 килограмм конфискована.
Мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота красной икры на территории города Нягани и Октябрьского района продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU