2019-02-26T13:41:26+03:00
Общество

В Нягани за незаконную торговлю красной икрой торговцы заплатили штраф

Разрешительных документов на товар не оказалось
Алена Кульмухаметова
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В Нягани за незаконную торговлю красной икрой торговцы заплатили штраф. Фото с сайта pixabay.comВ Нягани за незаконную торговлю красной икрой торговцы заплатили штраф. Фото с сайта pixabay.com
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Шесть килограммов красной икры изъяли сотрудники Роспотребнадзора ХМАО-Югры у нелегальных продавцов. У товара не оказалось необходимой документации.

Как сообщили в профильном ведомстве, информация по факту незаконной реализации красной икры рыб породы горбуша и кета, поступила из отдела полиции города Нягань. Красная икра изъята у продавцов до решения суда.

Сотрудниками няганского Роспотребнадзора в отношении торговцев за незаконную реализацию красной икры составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд.

По решению суда, продавцы, допустившие к реализации незаконную красную икру привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 2 тысячи рублей.

Красная икра в количестве 6 килограмм конфискована.

Мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота красной икры на территории города Нягани и Октябрьского района продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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